ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番DH」で先発出場。7回裏の第5打席に20号ソロを放った。 ■シュワーバーにも1本差に メジャー1年目からア・リーグ本塁打王争いを牽引する村上。この日も3試合連続アーチを放ち、節目の20号に到達した。7回裏、1死走者なしで迎えた第5打席。村上はトラビス・アダムス投手の4球目速球を完璧に捉えた。角度24度