2026年5月26日、中国メディアの第一財経は、食肉大手の河南双匯投資発展（双匯発展）の子会社が生産した豚肉から基準値を大幅に超える抗生物質が検出され、株価下落を招くとともに同社が対策を表明したと報じた。記事は、黒龍江省市場監督管理局の抜き取り検査により、双匯発展の連結子会社である望奎双匯北大荒食品が生産した豚のもも肉から、基準値の37．5倍に達する抗生物質リンコマイシンが検出されたと紹介した。そして、同局