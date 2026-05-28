女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日、第45話が放送される。ある日、直美（上坂）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して…