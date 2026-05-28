◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ロッキーズの菅野智之投手が大谷翔平選手との対戦で、ボール判定に悔しがる一幕がありました。1-3の5回、1アウトから大谷選手と対戦。2球で追い込むと、3球目は低めに150キロのストレートを投げ込みますが、ボール判定。菅野投手は頭をぽんぽんとたたき、ABSチャレンジを要求しますが、すでにロッキーズは2度失敗で使用できず、ボール判定のまま。悔しそうな表情