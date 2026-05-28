エレキギターブランド・ジャクソンが、リンプ・ビズキットの人気ギタリスト、ウェス・ボーランドの初のシグネイチャーモデル「Pro Series Signature Wes Borland King V KV」を発表した。価格は22万円。【画像】初のシグネイチャー！「Pro Series Signature Wes Borland King V KV」細部カットも同モデルは、ウェスの厳格な仕様のもと開発されたモデル。圧倒的なパワーとサウンド、プレイアビリティを追求して設計された。ウ