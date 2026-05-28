■MLBドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ロッキーズの菅野智之（36）が敵地でのドジャース戦に今季11度目の先発登板。4回2/3、83球を投げ、被安打6、被本塁打2、奪三振3、四死球1、失点3（自責点3）、大谷翔平（31）に先頭打者ホームランを浴びるなど失点が続き、さらに打線も及ばず今季4敗目を喫した。菅野は初回、“1番・投手兼DH