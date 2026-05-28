ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。漫才ブーム当時の売れっ子たちのギャラについて赤裸々に語った。80年代、フジテレビ系「THE MANZAI」への出演で一夜にしてブレークした2人。同番組からは、ツービートのビートたけし、B＆Bの島田洋七らも人気者となった。ぼんちおさむは「僕ら大阪やから一番忙しかってん。（テレビ以外に）劇場、営業…細かい仕事