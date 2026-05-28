「ロッキーズ−ドジャース」（２７日、ロサンゼルス）ロッキーズの先発・菅野智之投手は五回途中３失点で降板。リードを許しており、５勝目の権利は得られなかった。初回先頭で大谷翔平ににこの日最速１５１キロを捉えられて、先制の中越えソロを被弾。１死後にはフリーマンに左越えソロを浴びた。それでも二回以降は粘りの投球を展開。大谷には一発を浴びた後、見逃し三振と一ゴロに仕留めた。６安打８３球での降板となっ