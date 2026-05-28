佐藤駿一郎容疑者東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。