パリで水に足を入れて涼む男性＝26日（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】国連専門機関の世界気象機関（WMO）は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するとの予測を発表した。2026〜30年の各年の平均気温は産業革命前の水準を1.3〜1.9度上回るとの予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しだ。南米沖の海面水温が上昇する「エルニーニョ現象」の発生予想から、27年に最高記録が更新される可能性もある