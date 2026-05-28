タレントの黒沢年雄が２６日、ブログを更新。巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について「愛情あればこその行動」と擁護した。黒沢は「家庭内の子供教育の当然の流れでしょう…愛情があればこその行動…身元もしっかりしてるし、外部がとやかく言う問題ではない！」とキッパリ。「相談所も警察も杓子定規で行動したのだろうが、公にならないように柔軟に対応してほしかった」とも訴えた。「特に娘さんは後悔していると思いま