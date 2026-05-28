フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が公開した運転免許証の写真に、反響が寄せられている。【映像】新井恵理那のビキニ姿や免許証の写真2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。Instagramでは子どもを抱いてウィンクする自然体ショットなど、日常の様子を発信しており、2026年1月9日には長女とのビキニショットも公開。「大人の色気がすごい」「セクシーママさん」などのコメントが寄