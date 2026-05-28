ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間27日、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。6回1失点と好投し、今季5勝目の権利を持って降板した。前日に右手へ受けた死球の影響が心配された中、予定通り中6日で二刀流出場。初回を無失点で終えると、直後の第1打席で菅野智之から9号先頭打者アーチ。カウント1-1から外角高めのフォーシームを中堅バックスクリーンに運び、自ら援護点をもたら