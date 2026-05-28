２６日放送のフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」第７話で繰り広げられた野球談義に、Ｘ（旧ツイッター）では「今、西武強いぞ」「現状パ・リーグ１位」などとリアル世界からの報告メッセージが発せられている。佐藤二朗と橋本愛のダブル主演。ともに刑事の四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）は、バディー解消命令を恐れて結婚を隠し別姓で勤務していたが、ついにバレてしまった。２人は最後になるかもしれない事件捜査で聞