そろそろ夏を見据えてワードローブを整えていきたい時季。「夏は何を着ればいい？」と迷子になってしまったら、アパレル店員さんのコーデを覗いてみて。今回は【Elura（エルーラ）】の40代スタッフMikaxさんが提案する、夏の1週間コーデにフォーカス！ 汗ばむ季節だからこそこだわりたいポイントとあわせて紹介するので、ぜひこれからの服選びのお手本にしてみて。 体型カバーと着映え