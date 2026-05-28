不運なトラブルで遅刻や欠席を繰り返す新人社員。火事や警察の取り調べなど、あまりに物騒な理由が続く彼を心配した上司は、ある日お見舞いに向かいます。しかし、そこで待ち受けていたのは予想だにしない結末で……？ 筆者の友人の職場で起こったエピソードです。 違和感とともに始まった採用劇 私が会社の中途採用担当だったときの話です。 面接当日に遅刻してやって来た男性Aさんは、遅刻した理由を「側溝にはま