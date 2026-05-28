女優の久保田磨希が26日、自身のインスタグラムを更新。京都の神社にお参りに出かけたことを明かした。 【写真】ラインアップ豪華でございます～ナチュラルな表情もステキ 前夜は就寝が遅かったという久保田だが、「朝5時半にはバキッと目が覚めて、予定ではもう少しゆっくり出発しようと思っていたのだけれど7時30分に出発して、京都の車折神社にお礼参りに行って参りました。」と、30年以上通い続けている神社を訪