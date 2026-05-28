「キンボール」というスポーツをご存知ですか？カナダ発祥のニュースポーツで、実は、長野県の南信地方のある地区では、日本代表候補を生むほど、キンボールに熱が入っているんです。直径約1.2メートル、重さ約1キロの巨大なボールを使うスポーツ「キンボール」。カナダ発祥で、ある言葉から必ずプレーがスタートします。「オムニキンブラック！」“オムニキ