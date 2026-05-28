記事ポイントセリスタ株式会社が医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを2026年6月21日(日)に開催します。シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Templeが、黄斑色素と予防医療の関係を同時通訳付きで解説します。対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定で、定員は1,000人です。 セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを開催します。テーマは『予防医療における黄斑色素の臨