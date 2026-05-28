きょう28日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜後7：00〜8：00）は「ガラスアート」と「俳句」の才能ランキングを届ける。【番組カット】白い歯キラリ…笑顔でデニムコーデを着こなした高橋恭平「ガラスアートの才能ランキング」には、多彩なバックボーンを持つ4人が挑む。ベネチアングラスをイメージしたカラフルな作品で勝負する高嶋政宏（※高＝はしごだか）は、自他共に認める「ガラス好き」として絶対