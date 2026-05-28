◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ロッキーズの菅野智之投手が日本時間28日、ドジャース戦に先発登板。5回途中3失点で降板となりました。試合は初回、この日「1番・投手兼指名打者」で出場している大谷翔平選手に先頭打者ホームランを献上。昨季もメジャー初対戦でも2本のアーチを許しており、大谷選手には通算3本目の本塁打となりました。さらにフレディ・フリーマン選手にもソロを浴び、初回に2