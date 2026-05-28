日本香堂は、2026年に共に60年を迎える「ウルトラマン」シリーズとロングセラーお線香「青雲」による初のコラボレーションとして、限定お香『M78青雲』を29日から発売する。【画像】コラボお香『M78青雲』のセット内容商品は、「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきた「ウルトラマン」シリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生。世代を超えて愛されて