サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(通称『日プ』『日本版プデュ』）の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の公式サイトが、28日に更新され、誹謗中傷への声明を発表した。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生公式サイトでは「現在、ネット上等において、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。