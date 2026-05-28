東京都福生市で4月、高校生をハンマーで殴打したとして傷害罪で起訴された職業不詳高林輝行被告（44）＝同市＝が、他人名義の車で千葉県習志野市まで逃走していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。逃走前は東京都昭島市内の病院駐車場に止められており、警視庁が経緯を調べている。また福生署は28日、現場に駆け付けた警察官に、農薬噴霧器で液体をかけたなどとして、公務執行妨害などの容疑で、高林容疑者を再逮捕