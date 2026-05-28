Hameeが運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、ゲーミングマウスパッド『PXMPWシリーズ』を5月28日より予約販売開始することが発表された。 【画像あり】全部で8色Pixioのモニターと合わせた設置イメージ 本シリーズは、ゲーミングモニター「PX248WAVE」をはじめとするPixio WAVEシリーズと同色展開のマウスパッド。モニターや