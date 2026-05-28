１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日、都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念記者会見を行い、２０２４年から始めたプロレスラーとしての活動に触れた。同年には自身の肉体美を表現したボディー・ビジュアルブックを発売しているが、減量を重ねて撮影に臨んだ当時と今回の写真集を比べて「１８０度違う。弱みやネガティブな部分を含めて武知海青。家族にしか見