◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）が１５ホールを消化時点で６アンダーまでスコアを伸ばし、２位に３打差をつけて首位に立っている。５３５ヤードの１３番パー５では残り９６ヤードの第３打を５０度のウェッジで直接、放り込んで圧巻のイーグル。実力は発