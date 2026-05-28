◆春季北海道高校野球大会▽準々決勝札幌日大５―１北照（２８日・札幌モエレ沼公園）５年ぶりの優勝を狙う札幌日大が昨秋王者の北照を５―１で破り、２０２１年以来の準決勝進出を決めた。１点リードの８回に５番・星野穣一郎右翼手（３年）が公式戦初本塁打となるダメ押し３ランを放ち、試合を決めた。衝撃の一発に球場がどよめいた。８回１死二、三塁。内角低め直球を捉えた打球は、左翼方向へ高々と打ち上がった。風に