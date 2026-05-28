元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、２８日までに自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。山本アナは「コラボアイテムこの夏大活躍してくれそうなトップス作りました！！もうすぐ発売！！！みんな着てほしい」とつづると、ピンク色のブラウスに白のパンツを合わせたコーデを披露した。最後に「販売スタートまでもうしばらくお待ちください」と呼びかけ締めた。この投稿には「りなさん可愛すぎます．