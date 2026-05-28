◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に今季最多15得点で大勝。「1番・二塁」で先発したチェイス・マイドロス内野手（24）は、7回に5号満塁弾を左翼席に打ち込み勝利に貢献した。マイドロスは試合後に取材対応。満弾について「犠牲フライを打とうと思ったらもう少し飛んでくれたよ」とおどけた。そして次打者の村上が、続