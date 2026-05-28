新日本プロレスとテレビ朝日が運営する新日本プロレスの動画配信サービス「ニュージャパンワールド」（ＮＪＷ）は２８日、公式「Ｘ」などで８月３１日をもってＡＥＷコンテンツ配信サービスを終了することを発表した。「Ｘ」では、「ＡＥＷコンテンツ配信サービス終了のお知らせ」と題し「このたび、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤにて配信しておりましたＡＥＷコンテンツ（ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ、ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ、ＡＥ