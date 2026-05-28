ダンス＆ボーカルグループ・THE RANPAGEの武知海青が28日、都内で行われた1st写真集『BREATH』（主婦と生活社刊/29日発売）メディア向け発売記念会見に登壇。お気に入りカットを紹介した。【全身ショット】爽やか…！ジャケットスタイルの武知海青パフォーマーとして活躍するのみならず、卓越した身体能力を武器にプロレスラー（DDTプロレスリング所属）としても存在感を放つ武知だが、今作ではストイックな一面をあえて封印。