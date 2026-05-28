◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目の権利を得て、リリーフ陣に後を託した。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82。直球の最速は100.3マイル（約161.4キロ）だった。菅野智之との初めての投げ合い。序盤は普段通りの力を示した