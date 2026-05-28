１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日、都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念会見を行い、急性虫垂炎からの全快を宣言した。武知は腹痛の症状があったため医師の診察を受けたところ、急性虫垂炎の診断を受け、４月２８、２９日の福岡・マリンメッセでの公演出演を見合わせていた。この日、回復具合を聞かれると「手術前より元気ですね」と豪語。５日間の入院で