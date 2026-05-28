クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、カンファレンスリーグ（ECL）初優勝を飾った喜びを口にした。クリスタル・パレスは27日に行われたECL決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。51分にこぼれ球を押し込んだジャン・フィリップ・マテタのゴールが決勝点となり、1−0で勝利を収め、ECL初制覇を飾った。2024年2月からクリスタル・パレスを率いているグラスナー監督は、昨シーズンにFAカップ決勝でマンチェ