THE RAMPAGE武知海青（28）が28日、都内でファースト写真集「BREATH」（主婦と生活社）発売記念会見を行った。グアムで撮影した、普段は見せない柔らかい表情や素の様子を収録した写真集。2年前にLDH屈指の肉体を余すところなく収めたボディ・ビジュアルブックを発売したが、「前回は戦闘モードで、いろんなことを研ぎ澄まして撮ったけど、今回はありのまま。180度違います。1人の男として、弱みも含めて、表で見せられない表情を