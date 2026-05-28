◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２８日、ファームリーグ・ヤクルト戦のスタメンを発表した。下半身のコンディション不良から復帰２戦目のリチャード内野手が「４番・ＤＨ」。２７日の同戦では初回に先制の適時二塁打を放つなど３打数１安打１打点だった。この日から２軍に合流した増田陸内野手が「３番・二塁」、浅野翔吾外野手が「６番・中堅」で先発出場する。先発は今