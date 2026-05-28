東京・銀座の白鶴酒造東京支社のビル屋上で２８日、酒米の田植えが行われた。２００８年から続く恒例行事だったが、年末にビルの大規模修繕が予定されており、今年で最後となる見込み。銀座から「日本酒文化」を発信したいと、同社は０８年、８階建てのビル屋上（地上約３０メートル）に広さ約１１０平方メートルの「白鶴銀座天空農園」を整備。この日は、社員ら約３０人が自社で開発した酒米「白鶴錦」の苗約１７００株を植え