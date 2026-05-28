東京都渋谷にあるMIYASHITA PARK内の複合型エンターテインメント施設「or」で28日、次世代型没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」のオープニングセレモニーが行われた。同イベントは開幕が迫ったFIFAワールドカップ2026に合わせ、日本代表への応援機運を醸成することが目的。XR（AR/MR/VR）と最先端の技術を駆使した3D-LEDテクノロジーを融合させ、選手とともにピッチに立っているか