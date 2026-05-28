THE RAMPAGE武知海青（28）が28日、都内でファースト写真集「BREATH」（主婦と生活社）発売記念会見を行った。グアムで撮影した、普段は見せない柔らかい表情や素の様子を収録した写真集。「表に見せないような表情を作りたかった。思ったような写真集ができました」と笑顔を見せた。4月には急性虫垂炎を発症し、ツアー出演を見送る事態に見舞われた。5日間入院し、手術も受けたが、現在は回復しツアーにも復帰しており、この日も