TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送された。元日向坂46の松田好花（27）がゲスト出演した。松田はスタジオの円卓ゲストに登場。鮮やかな水色のワンピース姿だった。今放送は「みんなの説SP」。「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説」のコメントを求められた松田は「切り替わる瞬間、ギリギリの境界線が面白かったですね」と語った。「クロちゃん、