Ｆ１マクラーレンのアンドレア・ステラ代表がオスカー・ピアストリ（２５＝オーストラリア）のレッドブル移籍報道を一蹴した。専門メディア「ＰＬＡＮＥＴＦ１」が報じた。同メディアによると、ピアストリは昨季のマクラーレンで年間チャンピオンとなったチームメートのランド・ノリス（英国）の方が優遇されていることに不満を抱いており、退団を検討しているという。さらに「移籍市場の臆測では、ピアストリと（マックス）フ