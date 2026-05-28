MEOVVが新曲『DDI RO RI』のレコーディング風景をサプライズ公開した。MEOVVは、6月1日に2nd EP『BITE NOW』をリリースする。【写真】実家の太さで話題！日本人アンナの“ハイブラコーデ”リリースに先立ち、所属事務所THEBLACKLABELは5月28日、公式SNSを通じてタイトル曲『DDI RO RI』のプレビュー映像を公開した。（画像＝THEBLACKLABEL）映像には、新曲『DDI RO RI』のレコーディングに集中するメンバーたちのリアルな姿が収め