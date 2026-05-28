14歳年下の日本人妻アヤネさんと結婚した歌手兼俳優のイ・ジフンが、心境を吐露した。「無塩育児」へのこだわりをめぐる騒動で、“モンスターペアレント”とのレッテルを貼られてから約2週間。2人を巡る議論に、再び言及した。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、日本でのラブラブ挙式騒動の発端となったのは、アヤネさんのSNS投稿だった。アヤネさんは、娘ルヒちゃんの保育園バッグから飴の包み紙を見つけたことについて、「まだ無