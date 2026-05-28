メ～テレ（名古屋テレビ） 30日の「ごみゼロの日」を前に、「530運動」の発祥の地とされる愛知県豊橋市で、市の職員が清掃活動を行いました。 「530運動」は5月30日を語呂合わせで「ごみゼロの日」とし街中のごみを拾う活動で、1975年に豊橋市で始まり全国に広がったとされています。 28日朝、豊橋市役所の周辺では、職員約800人がたばこの吸い殻やペットボトルなどを拾い集めました。 そして豊橋市の花である