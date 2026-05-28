メ～テレ（名古屋テレビ） 28日朝未明、名古屋市中村区の飲食店の駐車場で放火事件がありました。また直前に近くで不審火があり、警察は連続放火の可能性もあるとみて調べています。 警察によりますと午前1時40分ごろ、中村区長筬町の飲食店の駐車場で「何かが燃えている」「男性が火をつけて車で逃走した」と、近くの住民から通報がありました。 消防が現場に到着した時に火は既に消えていて、段ボールの