菓子専門店「シャトレーゼ」は、6月19日から6月21日までの3日間限定で「父の日ケーキ」を数量限定にて販売する。【全ラインアップ(3種)の画像を見る】シャトレーゼ 父の日ケーキ今年は、ネクタイや髭、帽子など、“お父さん”をイメージしたモチーフを取り入れたスイーツ3種をラインアップ。家族みんなで楽しめる、見た目にも楽しい商品に仕上げた。いずれもWeb予約を5月25日〜6月16日21時まで受け付ける。〈販売ラインアップ(価格