カレーハウスCoCo壱番屋は、2026年6月2日から数量限定で「焙煎スパイスのチキンカレー」を販売する。同日より、「チキンと夏野菜カレー」「痺辛旨椒」(シビカラウマジャオ)も数量限定で販売する。【「チキンと夏野菜カレー」「痺辛旨椒」の画像はこちら】◆「焙煎スパイスのチキンカレー」価格:店内飲食 1,090円(税込1,199円)カレーソースのベースとなるスパイスは、コリアンダー、クミン、マスタード、ターメリック、フェヌグリー