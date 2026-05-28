【BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク（再生産）】 2027年1月 発売予定 価格：19,250円 コトブキヤは、フィギュア「BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク」の再生産分を2027年1月に発売する。価格は19,250円。 本商品は山下しゅんや氏の書下ろしイラストをもとに立体化した「初音ミク」をBISHOUJOシリーズで立体化したもの。ステージ上でギターを鳴ら