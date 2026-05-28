新NISAの開始などを背景に投資人口は増加傾向にあるそうです。そんな中、三菱UFJアセットマネジメントが運用する投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」通称「オルカン」の生みの親として活躍されている代田秀雄さんは「投資を賢く＜仕組み化＞することで自分の人生の主導権を取り戻す『オルカン思考』がこれからの時代を生き抜く武器になる」と語ります。そこで今回は、そんな代田さんの著書『オルカン思考: